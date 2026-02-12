"Глобс": Bolt и Lyft проверяют возможность выхода на израильский рынок

Компания Bolt, являющаяся крупнейшим игроком на рынке транспорта по вызову в Европе, и американская компания Lyft, действующая в той же отрасли, обратились в министерство транспорта Израиля за получением информации и разъяснений о регулировании и процедурах, которые потребуются для входа на местный рынок, сообщает "Глобс".

Обе компании намерены провести в середине марта деловые встречи параллельно с участием в ежегодной конференции Mobility, которая проводится в Тель-Авиве.

Напомним, что министр транспорта Мири Регев продвигает открытие израильского рынка для таких компаний, и ожидается, что первой компанией будет Uber.