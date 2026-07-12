Бывший самый дорогой отель в мире вновь открывается в Макао

Один из самых роскошных и скандально известных отелей Макао вновь принимает гостей. Бывший The 13 Hotel сменил название на 13 Palace и начал поэтапное открытие после нескольких лет финансовых проблем и банкротства. Отель был проектом гонконгского бизнесмена Стивена Хунга. Его строительство сопровождалось многочисленными трудностями, из-за которых открытие состоялось только в 2018 году – значительно позже запланированного срока.

Расположенный в районе Колоан в Макао, отель в свое время претендовал на звание самого роскошного в мире. На создание каждого номера, по некоторым оценкам, было потрачено более $7 млн. Даже самые простые номера были оформлены в стиле барокко и украшены скульптурами и дорогими тканями. В распоряжении гостей находились частные лифты, ванные комнаты в римском стиле и круглосуточные услуги дворецких. Для перевозки постояльцев отель приобрел парк специально изготовленных красных Rolls-Royce Phantom. Однако чрезмерная роскошь не помогла проекту стать успешным. Отель находился далеко от главного игорного района Макао и не смог получить собственную лицензию на казино. В 2020 году он приостановил работу на фоне пандемии COVID-19, а в 2023 году столкнулся с банкротством.

Новый этап в истории отеля начался после того, как он получил обновленную пятизвездочную лицензию от туристических властей Макао. В 2025 году объект приобрел бизнесмен Лой Кеонг Куонг примерно за $72 млн. После смены владельца отель получил новое название – 13 Palace – и обновленный внешний вид с преобладанием золотых оттенков. Руководство рассчитывает изменить сложившееся представление о проекте и привлечь состоятельных туристов.

В отеле расположены 199 люксов, работают рестораны кантонской, итальянской, японской и чаочжоуской кухни, спа-комплекс и бары. Гостям также доступны лимузины и круглосуточные услуги дворецких. Кроме того, отель является обладателем нескольких мировых рекордов. Среди них – рекорд по количеству лифтовых холлов в одном отеле и одна из самых высоких полуоткрытых вертикальных зеленых стен в мире, которая простирается с пятого до двадцатого этажа.

В первую очередь руководство планирует открыть от 50 до 100 номеров. По данным представителей отеля, на данный момент уровень бронирования составляет около 50-60%. Основной целевой аудиторией 13 Palace должны стать состоятельные туристы из материкового Китая, Японии, Южной Кореи и стран Юго-Восточной Азии.