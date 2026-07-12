PEN America: израильские и еврейские писатели сталкиваются с бойкотом на книжном рынке после 7 октября

Американская правозащитная организация PEN America опубликовала доклад, в котором говорится о растущей изоляции израильских и еврейских писателей в мировой литературной индустрии после событий 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа. Авторы исследования утверждают, что многие литераторы сталкиваются с отказами издательств, отменой выступлений и негласным бойкотом из-за своей национальности, происхождения или взглядов.

В основу доклада легли интервью более чем с 30 писателями, литературными агентами, переводчиками и издателями. Многие собеседники рассказали, что редакторы перестали рассматривать произведения израильских авторов, а некоторых напрямую просили больше не присылать книги писателей из Израиля.

Литературный агент из Иерусалима Дебора Харрис сообщила, что с октября 2023 года ей не удалось продать в США ни одного художественного романа израильских авторов, хотя прежде ежегодно заключалось по пять-десять подобных сделок. По ее словам, редакторы признаются, что сейчас "не знают, как публиковать таких авторов".

Опрошенные PEN America писатели также рассказали о давлении со стороны агентов и издателей. Некоторым советовали убрать из рукописей еврейских персонажей или упоминания Израиля, поскольку такие книги, как утверждалось, "не будут продаваться". Другие сообщали о замене пиар-команд, отказавшихся работать с авторами из Израиля, а также о травле в социальных сетях и организованных кампаниях по массовому занижению рейтингов книг.

В числе тех, кто рассказал о подобных проблемах, оказался известный израильский писатель Этгар Керет. По его словам, он столкнулся с бойкотом как в Израиле, так и за рубежом: после подписания антивоенной петиции его перестали приглашать на муниципальные площадки в стране, а за границей некоторые фестивали отменяли его участие из-за опасений протестов.

При этом PEN America подчеркивает, что защищает право людей выступать за культурные бойкоты как форму свободы выражения мнений, однако сама организация последовательно выступает против бойкотов литературы, искусства и академических институтов. По мнению PEN America, подобные меры ограничивают свободный обмен идеями и создают угрозу свободе слова независимо от политических взглядов авторов.