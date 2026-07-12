Новый метод побеждает устойчивость к химиотерапии при раке мозга. Израильское исследование

Ученые из Еврейского университета Иерусалима нашли способ борьбы с устойчивостью опухолей к лечению при глиобластоме – одной из самых агрессивных форм рака.

Ученые показали, что преодолеть устойчивость опухоли к стандартному препарату темозоломиду можно, если воздействовать на биологический процесс, вызванный избытком молекул оксида азота. Этот процесс помогает опухоли выживать и сопротивляться терапии. Экспериментальное соединение BA-101 блокирует защитный механизм опухоли и резко снижает агрессивность раковых клеток. Работа опубликована в журнале Cancer Medicine.

В ходе доклинических исследований комбинация BA-101 и темозоломида показала сильный противоопухолевый эффект: она замедлила рост клеток, ограничила их метастазы и запустила процесс клеточной гибели. У мышей такое комбинированное лечение значительно замедлило рост опухоли. Новое вещество разрабатывается как потенциально первый в своем классе препарат для терапии глиобластомы.

"Устойчивость к темозоломиду остается одним из самых больших препятствий при лечении глиобластомы, – отметил руководитель исследования, профессор Хайтам Амаль. – Наши результаты показывают, что комбинация препаратов может разрушить защиту опухоли. До того, как этот подход станет доступен пациентам, требуются дополнительные исследования, но работа открывает новое направление для создания эффективных методов терапии одного из самых смертоносных видов рака".