Бюджет Кнессета сократят на 50 миллионов шекелей
время публикации: 12 июля 2026 г., 13:50 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 14:19
Председатель Кнессета Амир Охана сообщил министру финансов Бецалелю Смотричу о решении сократить бюджет парламента на 50 миллионов шекелей. Высвобожденные средства будут перечислены в государственную казну.
С учетом нового сокращения общий объем средств, урезанных из бюджета Кнессета с начала работы парламента 25-го созыва, достигнет 376 миллионов шекелей.
Решение будет передано на утверждение совместной комиссии по бюджету Кнессета.