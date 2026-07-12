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Экономика

Бюджет Кнессета сократят на 50 миллионов шекелей

Минфин
Бюджет
Кнессет
время публикации: 12 июля 2026 г., 13:50 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 14:19
Бюджет Кнессета сократят на 50 миллионов шекелей
Yonatan Sindel/Flash90

Председатель Кнессета Амир Охана сообщил министру финансов Бецалелю Смотричу о решении сократить бюджет парламента на 50 миллионов шекелей. Высвобожденные средства будут перечислены в государственную казну.

С учетом нового сокращения общий объем средств, урезанных из бюджета Кнессета с начала работы парламента 25-го созыва, достигнет 376 миллионов шекелей.

Решение будет передано на утверждение совместной комиссии по бюджету Кнессета.

Экономика
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