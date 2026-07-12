Археологи расследовали древнейшее преступление, совершенное в Леванте 100 тысяч лет назад

Ученые из Тель-Авивского университета вместе с коллегами обнаружили в пещере Кафзех череп мужчины, раненного в лицо острым орудием около 100 тысяч лет назад.

Ученые провели микроскопический анализ и микро-КТ сканирование останков мужчины, известного как Qafzeh 25. Он был погребен в пещере Кафзех к югу от Назарета. Останки принадлежат Homo sapiens, который среди других первых представителей нашего вида покинул Африканский континент. На левой стороне его нижней челюсти ученые обнаружили отчетливый след от удара острым предметом, который задел зубы и дошел до верхней челюсти. Судя по признакам заживления кости, после этого тяжелого ранения мужчина жил еще довольно долго. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Археологи склоняются к версии о преднамеренном нападении, а не о несчастном случае на охоте. На это указывает расположение раны. В криминалистике хорошо известно, что травмы левой стороны лица чаще всего возникают при фронтальном столкновении с правшой, а большинство нападающих во все времена были именно правшами. Орудием преступления мог стать один из найденных в пещере кремневых скребков или острых наконечников, которые использовались как ножи или копья. Если выводы ученых верны, то это ранение является самым ранним задокументированным случаем травмы от острого оружия в истории археологии.

Пещера Кафзех хорошо известна археологам доказательствами того, что ранние люди хоронили своих мертвецов. Новая находка подтверждает, что первые группы Homo sapiens покинули Африку, уже обладая сложной культурой и социальными связями, включавшими как насилие, так и заботу о раненых.

"Эти результаты предоставляют новые данные для дискуссии о происхождении сложных форм поведения, таких как межличностное насилие, уход за ранеными или больными людьми и похоронные практики", – отмечают авторы исследования.