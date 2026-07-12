Катар предупредил суда об опасности выхода в море
время публикации: 12 июля 2026 г., 12:50 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 12:54
Министерство внутренних дел Катара призвало морские суда, включая рыболовные шхуны, отказаться от выхода в Персидский залив до нового извещения, поскольку это представляет угрозу для их безопасности.
В то же время Объединенный морской информационный центр объявил, что проход через Ормузский пролив по фарватеру, расположенному в территориальных водах Омана, остается открытым. Иран регулярно атакует идущие по нему торговые суда.
Ссылки по теме