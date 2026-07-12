Сенатор Линдси Грэм, друг Израиля и Украины: 1955-2026. Фотогалерея

Фото: Associated Press

Американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм умер в субботу, 11 июля, после непродолжительной внезапной болезни. Ему был 71 год. О смерти политика сообщил его офис.

Еще 10 июля Грэм находился с визитом в Киеве, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Линдси Олин Грэм родился 9 июля 1955 года в небольшом городе Сентрал, округ Пикенс, штат Южная Каролина. Его родители владели семейным заведением, сочетавшим ресторан, бар, бильярдную и магазин спиртных напитков. Грэм с детства помогал родителям в работе. Оба они умерли от рака с интервалом примерно в 15 месяцев, когда Линдси учился в университете. После их смерти он фактически взял на себя заботу о младшей сестре Дарлин, которая была на девять лет младше брата.

В 1973 году Грэм окончил среднюю школу Daniel High School. Затем учился в Университете Южной Каролины: в 1977 году получил степень бакалавра психологии, а в 1981 году окончил юридический факультет, получив степень доктора права. Он стал первым членом своей семьи с высшим образованием.

После учебы Грэм поступил на службу в Военно-воздушные силы США в качестве военного юриста – офицера службы генерального юридического советника. С 1982 по 1988 год он служил на действительной военной службе, в том числе несколько лет на авиабазе Райн-Майн в Западной Германии.

После возвращения в Южную Каролину Грэм продолжил службу в Национальной гвардии ВВС штата, а затем в резерве ВВС. В общей сложности его военная карьера продолжалась 33 года. Он неоднократно направлялся в Ирак и Афганистан как военный юрист и вышел в отставку в 2015 году в звании полковника.

Одновременно Грэм занимался юридической практикой. Он работал помощником прокурора округа Окони и городским юрисконсультом Сентрала. В 1992 году был избран в Палату представителей Южной Каролины, а в 1994 году – в Палату представителей Конгресса США. Он стал первым республиканцем с 1877 года, избранным от третьего избирательного округа штата.

В 2002 году Грэм победил на выборах в Сенат США и занял место ушедшего в отставку Строма Тэрмонда. Сенатором от Южной Каролины он был с января 2003 года до своей смерти. В разные годы возглавлял юридический комитет Сената и занимал другие руководящие посты. Он был одним из наиболее заметных сторонников жесткой внешней политики США, поддержки Израиля, противодействия Ирану и помощи Украине.

Грэм никогда не был женат и не имел детей. Ближайшим членом семьи для него оставалась младшая сестра. 11 июля 2026 года Линдси Грэм умер после непродолжительной внезапной болезни. Ему был 71 год.