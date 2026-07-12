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Сенатор Линдси Грэм, друг Израиля и Украины: 1955-2026. Фотогалерея

США
время публикации: 12 июля 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 14:48

Фото: Associated Press

Американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм умер в субботу, 11 июля, после непродолжительной внезапной болезни. Ему был 71 год. О смерти политика сообщил его офис.

Еще 10 июля Грэм находился с визитом в Киеве, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Линдси Олин Грэм родился 9 июля 1955 года в небольшом городе Сентрал, округ Пикенс, штат Южная Каролина. Его родители владели семейным заведением, сочетавшим ресторан, бар, бильярдную и магазин спиртных напитков. Грэм с детства помогал родителям в работе. Оба они умерли от рака с интервалом примерно в 15 месяцев, когда Линдси учился в университете. После их смерти он фактически взял на себя заботу о младшей сестре Дарлин, которая была на девять лет младше брата.

В 1973 году Грэм окончил среднюю школу Daniel High School. Затем учился в Университете Южной Каролины: в 1977 году получил степень бакалавра психологии, а в 1981 году окончил юридический факультет, получив степень доктора права. Он стал первым членом своей семьи с высшим образованием.

После учебы Грэм поступил на службу в Военно-воздушные силы США в качестве военного юриста – офицера службы генерального юридического советника. С 1982 по 1988 год он служил на действительной военной службе, в том числе несколько лет на авиабазе Райн-Майн в Западной Германии.

После возвращения в Южную Каролину Грэм продолжил службу в Национальной гвардии ВВС штата, а затем в резерве ВВС. В общей сложности его военная карьера продолжалась 33 года. Он неоднократно направлялся в Ирак и Афганистан как военный юрист и вышел в отставку в 2015 году в звании полковника.

Одновременно Грэм занимался юридической практикой. Он работал помощником прокурора округа Окони и городским юрисконсультом Сентрала. В 1992 году был избран в Палату представителей Южной Каролины, а в 1994 году – в Палату представителей Конгресса США. Он стал первым республиканцем с 1877 года, избранным от третьего избирательного округа штата.

В 2002 году Грэм победил на выборах в Сенат США и занял место ушедшего в отставку Строма Тэрмонда. Сенатором от Южной Каролины он был с января 2003 года до своей смерти. В разные годы возглавлял юридический комитет Сената и занимал другие руководящие посты. Он был одним из наиболее заметных сторонников жесткой внешней политики США, поддержки Израиля, противодействия Ирану и помощи Украине.

Грэм никогда не был женат и не имел детей. Ближайшим членом семьи для него оставалась младшая сестра. 11 июля 2026 года Линдси Грэм умер после непродолжительной внезапной болезни. Ему был 71 год.

2019 год
Члены юридического комитета Палаты представителей, слева направо: конгрессмен Линдси Грэм (Южная Каролина), Аса Хатчинсон (Арканзас) и председатель комитета конгрессмен Генри Хайд (Иллинойс). 1999 год
Президент Израиля Шимон Перес (2-й справа) с сенатором Линдси Грэмом (справа), сенатором Джоном Баррассо (слева) и сенатором Джоном Маккейном. 2014 год
2026 год
Киев, Украина. 2026 год
2020 год
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Умер сенатор Линдси Грэм, один из главных сторонников Израиля в Конгрессе США