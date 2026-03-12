x
12 марта 2026
Экономика

Власти ОАЭ призвали жаловаться на завышение цен на товары первой необходимости

время публикации: 12 марта 2026 г., 10:10 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 10:10
Департамент защиты прав потребителей в министерстве экономики и туризма ОАЭ призвал потребителей жаловаться на горячую линию, если они столкнулись с завышением цен на товары первой необходимости.

Вместе с тем, населению рекомендуется планировать закупки, не создавая чрезмерных запасов, чтобы не способствовать формированию дефицита и неконтролируемому росту цен.

В министерстве почеркивают, что запасов товаров первой необходимости в магазинах по всей стране достаточно, и покупателям не стоит беспокоиться о дефиците. Стратегические резервы ОАЭ обеспечивают потребности страны в основных продуктах на срок до шести месяцев; они распределены по различным регионам для укрепления цепочек поставок и оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Логистика и судоходство продолжают работать в штатном режиме.

Согласно сообщению, инспекторы министерства усилили мониторинг торговых точек по всей стране. С начала регионального кризиса власти провели более 7000 проверок, выявив 567 нарушений, большинство из которых связано с необоснованным завышением цен.

