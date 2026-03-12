x
12 марта 2026
12 марта 2026
12 марта 2026
Экономика

Китай ужесточает запрет на экспорт топлива

время публикации: 12 марта 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 09:37
Китай ужесточает запрет на экспорт топлива
Государственным комитетом по развитию и реформам Китая ввел немедленный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, не прошедших таможенное оформление по состоянию на 11 марта, сообщает Reuters со ссылкой на китайские источники.

Новый запрет является ужесточением мер, принятых Пекином на прошлой неделе. Тогда НПЗ лишь настоятельно рекомендовали воздерживаться от новых экспортных контрактов и добиваться отмены уже заключенных.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и одновременно – крупным экспортером нефтепродуктов, в первую очередь – в страны Юго-Восточной Азии.

