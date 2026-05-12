Госкомпания прекратила строительство дороги на севере Израиля после убийства подрядчика

Государственная компания "Нетивей Исраэль" уведомила мэра Сахнина Маазена Ганаима и мэра Арабе Ахмада Насера о приостановке работ по расширению дороги, соединяющей эти города на севере страны.

Решение было принято после убийства субподрядчика проекта в Арабе и угроз, полученных остальными рабочими, сообщает The Marker.

На расширение трехкилометрового участка трассы 805 между Арабе и Сахнином был выделен бюджет в 20 миллионов шекелей.

36-летний субподрядчик Абед Ясин Насер был убит в октябре 2025 года. В январе 2026 года генеральный подрядчик направил через своего адвоката письмо в "Нетивей Исраэль", в котором объявил об остановке работ на дороге в связи с убийством, "которое, как выяснилось, было напрямую связано с выполнением работ на объекте. Вследствие этих угроз, представляющих угрозу жизни, работы были немедленно прекращены".

Подрядчик также указал в письме, что впоследствии "произошло еще одно убийство в непосредственной близости от объекта. Оба убийства, равно как и непрекращающаяся цепочка угроз, находящаяся в производстве израильской полиции, создают нетерпимое положение, при котором жизни рабочих и сотрудников подрядчика подвергаются реальной и непосредственной опасности".

Кроме того, в письме говорится, что "власти не предложили никакого реального решения, а полиция не в состоянии обеспечить безопасность работников на объекте".