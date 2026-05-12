Опубликован доклад о сексуальном насилии, совершенном террористами ХАМАСа

Гражданская комиссия по документированию и расследованию преступлений ХАМАСа опубликовала доклад о сексуальном и гендерном насилии, совершенном террористами и их сообщниками во время нападения 7 октября 2023 года и в период удержания заложников в Газе.

Доклад, основные положения которого первыми представили Ynet и "Едиот Ахронот", насчитывает около 250 страниц и содержит ссылки более чем на 10000 документированных материалов. В комиссии заявляют, что речь идет о самой обширной на данный момент доказательной базе по этой теме.

По данным комиссии, в основу доклада легли материалы цифрового архива: более 10000 фотографий и видеозаписей, свыше 1800 часов просмотра и анализа визуальных материалов, более 430 интервью, свидетельств и встреч с выжившими, бывшими заложниками, свидетелями, экспертами и родственниками жертв. В комиссии отмечают, что все материалы были сопоставлены по времени и географии событий. Отмечено, что жертвы преступлений были гражданами 52 разных стран.

Авторы доклада выделили 13 повторяющихся моделей сексуального и гендерного насилия. Среди них – изнасилование и групповое изнасилование, сексуальные пытки, намеренные выстрелы в лицо и половые органы, убийства во время или после сексуального насилия, надругательство над телами, принудительное обнажение, связывание и заковывание жертв, публичное унижение женщин и детей, похищение матерей и детей, сексуальное насилие в присутствии или рядом с родственниками, съемка и распространение материалов в соцсетях, угрозы принудительного брака, а также сексуальное насилие в отношении мальчиков и мужчин.

В докладе утверждается, что эти действия повторялись в разных местах – на фестивале "Нова", на трассе 232 и прилегающих районах, в кибуцах, на военных базах, во время похищения людей в Газу и в период плена.

По выводу комиссии, это были не отдельные эпизоды, а "систематическая и широкомасштабная" практика, являвшаяся частью нападения. В документе говорится, что сексуальное и гендерное насилие использовалось как тактика террора – для запугивания, унижения, причинения страданий жертвам, их семьям и целым общинам.

Отдельный раздел посвящен так называемому "цифровому террору". Комиссия пишет, что террористы снимали убийства, пытки, похищения, унижения, поджоги и надругательства над телами, а затем распространяли эти материалы в соцсетях, в том числе через аккаунты самих жертв. В ряде случаев родственники впервые узнавали о судьбе близких именно из распространенных террористами записей. По оценке авторов доклада, публикация таких материалов была не побочным эффектом, а частью психологической войны, продлевавшей страдания жертв и их семей.

Комиссия также утверждает, что сексуальное и гендерное насилие продолжалось и в плену. В докладе приводятся свидетельства бывших заложников и другие источники, указывающие на изнасилования, сексуальные нападения, унижения и сексуальные пытки во время удержания в Газе; в некоторых случаях, по данным комиссии, сексуальная эксплуатация продолжалась месяцами.

Юридический вывод доклада: описанные действия, по оценке комиссии, могут квалифицироваться как военные преступления, преступления против человечности, акты геноцида, сексуальные пытки и террористические преступления. Авторы призывают Израиль и международное сообщество расследовать эти преступления, добиваться уголовного преследования ответственных, вводить санкции против лиц и структур, причастных к нападению 7 октября 2023 года и удержанию заложников, а также создать специальные механизмы для расследования сексуального и гендерного насилия. Для Израиля отдельно рекомендовано создать специализированный судебный состав или механизм для рассмотрения таких дел и обучить судей, прокуроров и следователей работе с преступлениями сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта.