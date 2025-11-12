Курс валют в Израиле 12 ноября 2025 года: шекель укрепляется, доллар самый дешевый за 3 года

Банк Израиля сообщает, что в среду, 12 ноября, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,528% и составил 3,200 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,572% и составил 3,702 шекеля за €1.

Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий более чем за три года – с конца 2021-го. Курс евро самый низкий с февраля 2025 года.