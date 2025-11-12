Минэкологии Израиля выделит 15 млн шекелей на озеленение в арабском секторе
время публикации: 12 ноября 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 15:01
Министерство охраны окружающей среды объявило о выделении 15 миллионов шекелей из бюджета на озеленение и обеспечение тени для муниципалитетов арабского сектора (включая друзские, бедуинские и черкесские населенные пункты).
Согласно заявлению минэкологии, 13,5 млн шекелей выделяются на планирование и посадку деревьев, 1,5 млн шекелей – на профессиональное сопровождение и обучение работников муниципалитетов.
Заявки могут подать городские и местные советы с населением свыше 10 тысяч жителей. Приоритет – проектам, уменьшающим "жаркие зоны" на улицах, вблизи школ, клиник и общественных пространств.