Минэкологии Израиля выделит 15 млн шекелей на озеленение в арабском секторе

Министерство охраны окружающей среды объявило о выделении 15 миллионов шекелей из бюджета на озеленение и обеспечение тени для муниципалитетов арабского сектора (включая друзские, бедуинские и черкесские населенные пункты).

Согласно заявлению минэкологии, 13,5 млн шекелей выделяются на планирование и посадку деревьев, 1,5 млн шекелей – на профессиональное сопровождение и обучение работников муниципалитетов.

Заявки могут подать городские и местные советы с населением свыше 10 тысяч жителей. Приоритет – проектам, уменьшающим "жаркие зоны" на улицах, вблизи школ, клиник и общественных пространств.