Полиция Израиля хочет дроны с проблесковыми маячками

Полиция Израиля, Служба тюрем (ШАБАС) и Национальное управление пожарной-спасательной службы опубликовали совместный открытый тендер на обновление и расширение парка БПЛА и дронов.

По условиям тендера, наличие синих проблесковых огней как минимум на части моделей и возможность установки в автомобиле для удобства взлета, сообщает "Калькалист".

Согласно документам тендера, на текущий момент полиция Израиля использует не менее 11 моделей китайской компании DJI, две модели американской AUTEL и три модели израильской Aerosol. Пожарные эксплуатируют исключительно дроны DJI восьми различных модификаций. ШАБАС использует пять моделей DJI, одну модель американской SKYDIO и одну модель израильской XTEND.