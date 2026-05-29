В секторе Газы силами ЦАХАЛа ликвидированы четверо террористов ХАМАСа
время публикации: 29 мая 2026 г., 18:56 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 19:28
Силы ЦАХАЛа под руководством Южного командования нанесли удар по цели на юге сектора Газы и ликвидировали трех вооружённых террористов ХАМАСа.
В ходе еще одного удара на севере сектора Газы бойцы ЦАХАЛа ликвидировали снайпера ХАМАСа.
Все четверо террористов представляли непосредственную угрозу для израильских военнослужащих и были ликвидированы точечными ударами.