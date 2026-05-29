последняя новость: 18:56
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В секторе Газы силами ЦАХАЛа ликвидированы четверо террористов ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 мая 2026 г., 18:56 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 19:28
Силы ЦАХАЛа под руководством Южного командования нанесли удар по цели на юге сектора Газы и ликвидировали трех вооружённых террористов ХАМАСа.

В ходе еще одного удара на севере сектора Газы бойцы ЦАХАЛа ликвидировали снайпера ХАМАСа.

Все четверо террористов представляли непосредственную угрозу для израильских военнослужащих и были ликвидированы точечными ударами.

