29 мая 2026
последняя новость: 18:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Трамп заявил, что намерен принять решение о сделке с Ираном "прямо сейчас"

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 29 мая 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 19:14
Трамп заявил, что намерен принять решение о сделке с Ираном "прямо сейчас"
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп заявил, что он направляется в ситуационный центр Белого дома, чтобы "прямо сейчас" принять решение относительно меморандума о продлении действующего прекращения огня на 60 дней. Он также написал в сети Truth: "Никакие денежные средства не будут переданы до дальнейшего уведомления. Другие пункты, имеющие гораздо меньшее значение, уже согласованы".

США и Иран согласовали на уровне переговорщиков проект меморандума о продлении действующего прекращения огня на 60 дней, однако окончательного соглашения пока нет. Как сообщили Reuters и Axios, документ еще должен быть утвержден президентом США Дональдом Трампом и руководством Ирана.

По сведениям Axios, предварительный меморандум предусматривает продление режима прекращения огня и запуск нового этапа переговоров по иранской ядерной программе. В числе обсуждаемых пунктов – восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив, снятие мин и отказ Ирана от попыток взимать плату с проходящих через пролив судов.

