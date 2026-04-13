13 апреля 2026
Экономика

Открыта возможность забрать покупки, оставленные до войны в Duty Free аэропорта Бен-Гурион

время публикации: 13 апреля 2026 г., 08:02 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 08:05
Управление аэропортов объявило об открытии для пассажиров, вылетавших из Израиля до начала войны, забрать из аэропорта Бен-Гурион оставленные на хранение покупки Duty Free.

Клиенты, вернувшиеся в Израиль в период с 28 февраля по 9 апреля и не получившие свои посылки, получат SMS со ссылкой на онлайн-форму, в которой можно выбрать удобное время. Только после заполнения формы и подтверждения выбранного слота можно приехать в аэропорт. Без предварительной записи покупки выдаваться не будут.

Выдача будет организована в секторе G зала прилёта терминала 3 операторами - Richardson-Heinemann и Shekem Electric - при участии таможенных органов.

Управление аэропортов напоминает: торопиться необязательно. Те, кто не хочет специально ехать в аэропорт, могут забрать посылку при следующем вылете за рубеж в стандартном порядке по возвращении в Израиль.

Получение осуществляется лично, при предъявлении паспорта и подтверждения покупки. Получение по доверенности или за другого пассажира в его отсутствие не разрешается. Члены семьи, оформившие покупки по отдельности, могут направить одного представителя - при условии предъявления паспортов всех покупателей.

После получения посылки необходимо пройти через таможенный контроль - красный или зелёный коридор - в зависимости от декларируемых товаров. Действуют стандартные таможенные ограничения: не более двух блоков сигарет и не более трёх литров алкоголя на пассажира.

