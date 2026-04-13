Банк Израиля вмешивался в валютные торги в ходе войны

Согласно опубликованному в воскресенье, 12 апреля, отчету, Банк Израиля точечно вмешался в ход валютных торгов в период операции "Рычание льва" в марте этого года.

Вмешательство было довольно скромным: центробанк провёл сделки РЕПО на сумму около 200 млн шекелей (64 млн долларов). В рамках прошлого вмешательства в валютные торги в октябре 2023 года, после резни 7 октября и начала войны с ХАМАСом и "Хизбаллой", банк провел прямую интервенцию на рынок, продав валюту на 8,2 миллиарда долларов. Кроме того, интервенции существенно меньших масштабов были ноябре 2023 года и в июне 2025 года в ходе операции "Народ как лев".

Рынок РЕПО принципиально отличается от прямых валютных продаж. Речь идёт о сделках с институциональными инвесторами – пенсионными фондами, накопительными кассами и паевыми фондами – под залог государственных или корпоративных облигаций. В рамках таких операций Банк Израиля обеспечивает немедленную ликвидность, фактически досрочно выкупая ценные бумаги и возвращая их контрагенту по истечении заранее оговорённого срока – после стабилизации рыночной ситуации. В банке поясняют, что сделки РЕПО заключаются "в целях поддержания нормального функционирования рынков".

Согласно отчету, в марте 2026 года валютные резервы Банка Израиля составили 228 млрд долларов против примерно 234 млрд долларов месяцем ранее – снижение объясняется переоценкой стоимости активов, а не валютными интервенциями. Резервы составляют около 37% ВВП Израиля.