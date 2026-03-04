Принято решение не откладывать открытие аэропорта "Бен-Гурион" для эвакуационных рейсов

Генеральный директор Управления гражданской авиации, министр транспорта и представители силовых структур после обсуждения участившихся обстрелов приняли решение не откладывать открытие аэропорта "Бен-Гурион" для рейсов, доставляющих израильтян домой.

Ранее в ходе телефонного голосования правительство одобрило начало операции "Крылья льва" по возвращению домой тех, кого война застала за границей.

Аэропорт начнет работать в ночь на 5 марта. Согласно утвержденному плану, на первом этапе международный аэропорт "Бен-Гурион" будет принимать каждый час один рейс, совершаемый узкофюзеляжным самолетом с вместимостью до 200 пассажиров.

С пятницы, 6 марта, интенсивность вырастет: каждый час в Израиле будут совершать посадку два узкофюзеляжных самолета или один широкофюзеляжный.

Если все пойдет по плану, аэропорт "Бен Гурион" сможет принимать от 8 тысяч до 9 тысяч пассажиров в сутки.

Аэропорт будет работать круглосуточно, включая выходные.

Самолеты будут вылетать сразу после высадки пассажиров, не задерживаясь на земле.

Пассажиры смогут получить багаж, однако забрать товары со склада в зоне Duty Free не удастся.