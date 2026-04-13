Германия временно снижает налог на топливо

Правительство Германии согласовало пакет мер по снижению цен на топливо для потребителей и предприятий в связи с ростом цен на энергоносители из-за войны в Персидском заливе.

Энергетический налог на дизель и бензин будет снижен на два месяца примерно на 0,17 евро за литр.

Также коалиция договорилась разрешить компаниям выплачивать сотрудникам единовременное пособие в размере 1000 евро без удержания налогов на заработную плату и взносов в фонды социального страхования.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он ожидает от энергетических компаний, что они трансформирую временное снижение налога на топливо в снижение цен для потребителей.