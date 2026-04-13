x
13 апреля 2026
|
последняя новость: 13:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 апреля 2026
|
13 апреля 2026
|
последняя новость: 13:53
13 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Германия временно снижает налог на топливо

Нефть и газ
время публикации: 13 апреля 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 12:43
AP Photo/Markus Schreiber

Правительство Германии согласовало пакет мер по снижению цен на топливо для потребителей и предприятий в связи с ростом цен на энергоносители из-за войны в Персидском заливе.

Энергетический налог на дизель и бензин будет снижен на два месяца примерно на 0,17 евро за литр.

Также коалиция договорилась разрешить компаниям выплачивать сотрудникам единовременное пособие в размере 1000 евро без удержания налогов на заработную плату и взносов в фонды социального страхования.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он ожидает от энергетических компаний, что они трансформирую временное снижение налога на топливо в снижение цен для потребителей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook