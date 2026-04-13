Через 6 лет после покупки Mobileye продает Moovit за полцены

В 2020 году корпорация Intel приобрела транспортное приложение Moovit за 915 миллионов долларов и включила его в состав купленной ею ранее компании Mobileye.

Как сообщает "Калькалист", шесть лет спустя Mobileye выставляет Moovit на продажу по цене 300-400 миллионов долларов.

Причина столь резкого снижения стоимости актива – неспособность Mobileye и Intel существенно улучшить финансовые показатели Moovit, которая продолжает оставаться сильно убыточным проектом. Кроме того, компаниям так и не удалось в полной мере реализовать стратегический синтез возможностей, лежавший в основе сделки.

На момент покупки одним из ключевых аргументов в пользу сделки была потребность Mobileye в огромных массивах данных для разработки систем автономного вождения, как для обучения алгоритмов и сенсоров, так и для сокращения необходимости будущих автомобилей «изучать» новые маршруты с нуля. Moovit обеспечивала необходимый слой данных через платформу, позволяющую пользователям планировать поездки на различных видах транспорта и оплачивать их в одном месте. Однако на практике эта ценность так и не конвертировалась в значимый источник выручки для Mobileye.