Из-за задержки в утверждении средний класс увидит налоговую льготу только в мае

После утверждения государственного бюджета и закона о государственном регулировании на 2026 год израильтянам с доходом брутто более 16 тысяч шекелей в месяц было обещано, что уже в зарплате за март, выплачиваемой в апреле, они увидят существенную прибавку к доходу нетто.

Прибавка обусловлена расширением налоговых ступеней в 20% и в 31% таким образом, что более существенная часть зарплаты подпадает теперь под более низкое налогообложение. Поскольку закон принят задним числом с 1 января 2026 года, в выплачиваемой в апреле зарплате за март должны были также быть учтены льготы за январь и февраль.

Однако поскольку государственный бюджет был принят буквально в последний момент, расчетные системы просто не успели обновить, и зарплаты за март выплачивались все еще по старым налоговым ставкам.

Таким образом, льготу в своих зарплатных ведомостях израильтяне среднего класса увидят только в мае. При этом она будет включать ретроактивно и льготу за январь, февраль и март.