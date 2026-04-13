13 апреля 2026
последняя новость: 10:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Из-за задержки в утверждении средний класс увидит налоговую льготу только в мае

время публикации: 13 апреля 2026 г., 10:55 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 10:55
После утверждения государственного бюджета и закона о государственном регулировании на 2026 год израильтянам с доходом брутто более 16 тысяч шекелей в месяц было обещано, что уже в зарплате за март, выплачиваемой в апреле, они увидят существенную прибавку к доходу нетто.

Прибавка обусловлена расширением налоговых ступеней в 20% и в 31% таким образом, что более существенная часть зарплаты подпадает теперь под более низкое налогообложение. Поскольку закон принят задним числом с 1 января 2026 года, в выплачиваемой в апреле зарплате за март должны были также быть учтены льготы за январь и февраль.

Однако поскольку государственный бюджет был принят буквально в последний момент, расчетные системы просто не успели обновить, и зарплаты за март выплачивались все еще по старым налоговым ставкам.

Таким образом, льготу в своих зарплатных ведомостях израильтяне среднего класса увидят только в мае. При этом она будет включать ретроактивно и льготу за январь, февраль и март.

