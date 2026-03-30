Госбюджет 2026: налоговая льгота для среднего класса за счет увеличения дефицита и другие реформы

Закон о государственном регулировании, начавший путь более, чем с 50 главами, дошел до итогового утверждения с 17 главами, потеряв в пути практически все флагманские реформы Бецалеля Смотрича.

Закон состоит из двух блоков – бюджетного (имеющего прямое влияние на статьи государственного бюджета), в который вошли 6 глав, и регуляторного (не имеющего реальной связи с госбюджетом, и касающегося изменений в государственной регуляции), в который вошли 11 глав.

Бюджетный блок

Налоговая льгота для среднего класса

Фактически единственным "детищем" Смотрича, утвержденным для реализации, стало расширение третьей и четвертой ступеней подоходного налога, уменьшающее налоговое бремя для среднего класса – израильтян с доходом брутто в диапазоне от 16 до 25,1 тысяч шекелей в месяц.

Стоимость данного шага для госбюджета – 5,5 миллиардов шекелей в год, которые планировалось финансировать за счет возрождения налога на пустующие земли. Однако эта реформа столкнулась с сопротивлением в коалиции и была в итоге снята с повестки дня, так что финансирование снижения налогового бремени на средний класс будет финансироваться за счет повышения дефицита госбюджета, то есть за счет увеличения госдолга.

Стимулирование репатриации

Инициатива министра алии и интеграции Офира Софера нашла достаточную поддержку для прохождения через все этапы утверждения. Репатрианты и реэмигранты, прибывшие в Израиль на ПМЖ в период с 25 ноября 2025 года по 31 декабря 2026 года, получают значительную налоговую льготу: трудовые доходы, полученные в Израиле, освобождаются от налога в следующих пределах: в 2026 году – до 600 тысяч шекелей, в 2027-2028 годах - до 1 000 000 шекелей в год; в 2029 году - до 350 000 шекелей; в 2030 году - до 150 000 шекелей. Льгота не распространяется на доходы, полученные через собственную компанию репатрианта, если он является там контролирующим акционером. В 2026 году льгота рассчитывается пропорционально сроку фактического проживания в Израиле в этом году.

Сверхдоходы банков

Механизм налога со сверхдоходов банков, который должен был принести в госказну 7,5 миллиардов шекелей за четыре года, в последний момент был изменен. В итоге банки заплатят только половину этой суммы, но из нее 3 миллиарда шекелей уже в 2026 году, и остаток, 250 млн шекелей, в 2027 году.

Ужесточение оборота наличных и чеков

Блок, содержащий три поправки к законам об ограничении использования наличных средств. Новый закрывает лазейку, через которую крупные чеки обменивались на наличные в обход ограничений: отныне учет чека в наличные разрешен только до 6000 шекелей - так же, как обычные расчеты наличными между предпринимателями. Валютные менялы и другие небанковские финансовые посредники обязаны ежеквартально отчитываться перед налоговой службой по операциям на сумму свыше 50 тысяч шекелей, включая декларацию отсутствия таких операций, чтобы молчание больше не служило прикрытием. Предприниматель, нарушивший правила наличных расчетов, лишается права вычесть эти расходы из налогооблагаемой базы и зачесть НДС.

Закрытие налоговой лазейки для инвестиционных сберегательных касс

Закон убирает расхождения между нормами для инвестиционных пенсионных касс, установленными регулятором, и нормами, по которым они имеют право на льготы при налогообложении.

Закон о взаиморасчетах между больницами и больничными кассами на 2026-2030 годы

Закон во многом повторяет механизм взаиморасчетов между больницами и больничными кассами, периодически обновляемый Кнессетом с 1990-х годов, однако вводит новые параметры. Ключевое новшество - стимулирование стационара на дому: бюджет на развитие домашней госпитализации составит 30 млн шекелей в 2026 году, 40 млн в 2027 году и 50 млн шекелей ежегодно начиная с 2028 года.

Также введено важное территориальное ограничение: больницы должны сосредоточиться на деятельности в рамках своих кампусов и не вправе оказывать общественные услуги вместо больничных касс без специальных соглашений. Кассы могут оплачивать больницам услуги, оказанные вне стен больницы, только в чётко определённых случаях - стационар на дому, услуга по соглашению между сторонами или услуга с особым разрешением гендиректора Минздрава.

Регуляторный блок

Реформа малых банков и реформа рынка гарантий

Наиболее существенным из регуляторного блока является пакет, направленный на сокращение влияния большой банковской пятерки.

Одна реформа позволяет внебанковским структурам создавать малые банки с облегченной регуляцией. Компании кредитных карт и страховые компании получат принимать вклады от населения и на равных конкурировать с пятью крупными банками. Регуляция будет ужесточаться по мере роста объема активов малого банка с порогами в 2,5% и в 5% от общих активов банковской системы. Надзор за малыми банками останется в руках Банка Израиля. По оценке Минфина, усиление конкуренции способно сэкономить малому и среднему бизнесу около миллиарда шекелей в год на стоимости заимствований.

Вторая реформа открывает для конкуренции рынок финансовых гарантий, до сих пор ограниченный исключительно банками. Старое законодательство обязывало компании предоставлять исключительно банковские гарантии при участии в тендерах и заключении ряда сделок, что фактически закрепляло монополию банков в этом сегменте. Отныне наравне с банковскими будут приниматься гарантии лицензированных страховщиков, кредитных компаний и системно значимых платежных провайдеров. Реформа напрямую выгодна малому бизнесу: небанковские гарантии дешевле, не требуют залога и оформляются значительно быстрее.

В пакете должна была быть и третья реформа, которую Банк Израиля считал наиболее важной из трех, создание базы кредитных данных по малому бизнеса по аналогии с базой кредитных данных физических лиц. Этот шаг должен был существенно облегчить малым бизнесам доступ к рынку кредитования, снизив их зависимость от конкретного банка. В итоге под давлением юридического советника Кнессета Сагит Афик эта реформа была исключена из закона о госрегулировании.

Сокращение экологического надзора над строительством

Экологические согласования в жилищных проектах считаются автоматически полученными в случае выполнения заранее установленных министерством экологии требований или в случае отсутствия таковых требований. Также ограничиваются сроки для принятия процедурных решений.

Диверсификация форм найма в полиции Израиля

Распространение на полицию Израиля форм найма специалистов, запущенных ранее в спецслужбах. Полиция получает возможность нанимать дорогостоящих специалистов на лучших условиях оплаты труда, чем стандартная тарифная сетка в полиции, но без льготных пенсионных условий.

Стандарты пожарной безопасности

Закон легализует американские и международные стандарты пожарной безопасности как полноценную альтернативу израильским нормам, и освобождает от уголовной ответственности при наличии соответствующего сертификата.

Облегчение условий конкуренции для оборонных госкомпаний

Создан специальный правовой режим для крупных оборонных госкомпаний-экспортёров ("Рафаэль", "Авиационная промышленность"), позволяющий им быстрее назначать директоров в иностранные дочерние структуры в обход стандартных громоздких процедур. Одновременно на зарубежные "дочки" частично распространяются израильские нормы корпоративного управления.

Упрощение процедуры передачи брошенного имущества государству

Если владелец имущества найден, но не реагирует на уведомления о вступлении в права в течение 3 лет, государство может получить имущество в свою собственность через суд. Если брошенное имущество находится в управлении государства в течение 15-25 лет (в зависимости от обстоятельств), оно переходит в его собственность автоматически. Собственник, объявившийся после этого срока, имеет право на компенсацию.

Блок инфраструктурной регуляции

Уточнен порядок работы комиссии по компенсациям в рамках проекта строительства метро: решения комиссии можно обжаловать в административном суде, а процедуры уведомления сторон приводятся в соответствие с общим законодательством о планировании.

Расширяются возможности для гибкого перераспределения строительных объёмов между смежными участками в рамках утверждённых планов национальной инфраструктуры. Для дорожных объектов и подземных конструкций (в том числе пространства под мостами) вводятся специальные нормы по допустимым площадям.

Убирается требование одобрения правительством при принятии ряда решений в сфере железнодорожного хозяйства - небольшое дерегулирование.

Реформируется состав межведомственного комитета по урегулированию конфликтов между операторами инфраструктуры (газ, электричество, вода, транспорт, метро, связь).

Ведомство национального страхования

Обязанность работодателей уведомлять Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") о профессии (по единому классификатору ЦСБ) и населенном пункте проживания работников начиная с 2030 года (с 2027 года данные будут запрашиваться в добровольном порядке).

Водное хозяйство

Утверждены меры принуждения к отделению финансов водного хозяйства от общих муниципальных финансов в населенных пунктах, в которых оно еще не отделено. В основном направлено на оздоровление водного хозяйства в арабских населенных пунктах.

Стимулирование НИОКР

Схема налогового зачета на расходы на исследования и разработки для глобальных корпораций: компании в центре страны получают 3-4%, компании на периферии и мега-корпорации - 25-30%, причём выше порогового значения в 1,05 млрд шекелей расходов в год ставка повышается.

Ключевая особенность схемы - возможность конвертировать неиспользованный налоговый зачёт в живые деньги. Убыточные компании и стартапы, которым зачёт сам по себе бесполезен, могут через три года после года проведения НИОКР получить всю сумму в виде прямого гранта.

Повышение налогов для глобальных корпораций должно приносить казне не менее 3 млрд шекелей в год - новая схема частично возвращает им конкурентоспособность, не нарушая требований ОЭСР.