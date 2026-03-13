FT: страны Персидского залива потеряли более $15 млрд из-за блокады Ормузского пролива

Нефтедобывающие страны Персидского залива с начала войны на Ближнем Востоке потеряли около 15,1 млрд долларов экспортных доходов из-за фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценки аналитической компании Kpler, согласно которым в обычное время через пролив ежедневно проходит нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ общей стоимостью около 1,2 млрд долларов.

По сведениям издания, на нефть приходится около 71% недополученных доходов стран региона. FT отмечает, что после начала американских и израильских ударов по Ирану 28 февраля проход танкеров через Ормузский пролив практически прекратился, а в районе пролива остаются заблокированными партии нефти, нефтепродуктов и СПГ стоимостью не менее 10,7 млрд долларов.

Сильнее других пострадала Саудовская Аравия, потерявшая, по оценке Wood Mackenzie, около 4,5 млрд долларов экспортной выручки, несмотря на перенаправление части поставок через порт Янбу на Красном море. Одной из наиболее уязвимых стран FT называет Ирак, где около 90% доходов бюджета формируется за счет нефтяного сектора. По оценке Wood Mackenzie, QatarEnergy недополучила около 571 млн долларов после остановки части операций 2 марта.