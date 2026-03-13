Трамп: в США впервые за 50 лет построят новый НПЗ

Президент США Дональд Трамп объявил о планах строительства первого за последние 50 лет крупный нефтеперерабатывающего завода с участием индийского энергетического гиганта Reliance Industries.

В публикации в Truth Social Трамп сообщил, что предприятие будет возведено компанией America First Refining в порту Браунсвилл в Техасе.

"Америка возвращает себе РЕАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ. Сегодня я с гордостью объявляю, что America First Refining открывает ПЕРВЫЙ новый нефтеперерабатывающий завод в США ЗА 50 ЛЕТ в Браунсвилле, штат Техас. ЭТО ИСТОРИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА 300 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, КРУПНЕЙШЕЕ В ИСТОРИИ США", - говорится в сообщении.

По словам Трампа, завод "будет самым чистым нефтеперерабатывающим заводом в мире", укрепит энергетическую безопасность страны и даст импульс экономическому росту.