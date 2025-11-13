"Послевоенная" экономика: крепкий шекель, борьба минфина и минобороны, фантазии о реформах. Обзор

О перспективах шекеля, о вечном споре министров финансов и обороны и о фантазиях на тему экономических реформ.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Сила шекеля

Если индекс потребительских цен за октябрь, который будет опубликован 15 ноября, не преподнесет неприятных сюрпризов, 24 ноября Банк Израиля практически гарантированно объявит о снижении учетной ставки.

С учетом возвращения инфляции в рамки целевого коридора, резкого укрепления шекеля по отношению не только к доллару США, но и к другим ведущим валютам, более-менее стабильного прекращения огня, позволившего ЦАХАЛу значительно сократить число мобилизованных резервистов, и двух подряд снижений учетной ставки в США, любое другое решение израильского центробанка будет сложно объяснить.

А вот вмешательство Банка Израиля в ход валютных торгов чтобы помочь израильским экспортерам на данный момент маловероятно, хотя и возможно при наличии резких колебаний. Текущее укрепление шекеля обусловлено сочетанием целого ряда факторов (резкий приток иностранных инвестиций после прекращения огня, рост котировок на Уолл-Стрит, вынуждающий израильских институциональных инвесторов продавать доллары, наличие внешнеторгового профицита и т.д.).

До войны многие экономисты указывали, что реальный курс шекеля должен находиться в районе отметки 3 шекеля за доллар, и похоже в этом отношении мало что изменилось, несмотря на политический кризис и два года войны. На данный момент основной сценарий, по оценкам аналитиков – колебание курса израильской валюты по отношению к доллару в коридоре 3,1-3,3 шекеля за доллар.

Впрочем, стоит отметить, что этот основной сценарий не учитывает активно обсуждаемую в эти дни возможность проведения Белым домом политики намеренного ослабления курса доллара по отношению к другим валютам с целью облегчения обслуживания гигантского внешнего долга США.

"Стоп-кран" минфина

Еще одним следствием прекращения огня в Газе стала активизация борьбы министерств финансов и обороны по поводу оборонных расходов. Минфин остановил в минувшее воскресенье выплаты по любым заключенным ЦАХАЛом контрактам до согласования общих рамок оборонных расходов.

В министерстве обороны и генеральном штабе возмутились, обвинив чиновников минфина в "возвращении к политике 6 октября" и подрыве государственной безопасности в то время, как Иран ускоряет производство ракет, а другие соседи массово закупают современные вооружения.

Этот вечный спор "слона с китом" в попытке найти баланс между безопасностью и качеством жизни интересен в первую очередь "стоп-краном", который столь резко дернул главный аудитор минфина Яхели Ротенберг. По словам Ротенберга, ЦАХАЛ уже исчерпал оборонный бюджет на 2025 год, но при этом продолжает заключать контракты без какого-либо контроля. Исключение было сделано для контрактов на сумму до 1 миллиона шекелей и для выплат обязательств резервистам, кадровым военным и управлению реабилитации раненых в министерстве обороны.

В министерстве финансов понимают, что маятник, в последние десятилетия двигавшийся в сторону сокращения оборонного бюджета до минимального значения в 4,51% от ВВП в последний предвоенный год, качнулся в другую сторону. В 2024 году оборонный бюджет вырос до 8,8% ВВП, в 2025 году цифры, судя по текущим прогнозам, будут схожими. Очевидно, что концепция "маленькой умной армии" не выдержала испытания реальностью и в обозримом будущем возврата к уровню ниже 5% (а скорее 6-7%) ждать не стоит. Но и продолжения политики "открытой чековой книжки" (а в минобороны требуют на 40 миллиардов шекелей, то есть на 2% ВВП) больше запланированного) в минфине допускать не намерены. Отсюда и демонстративная публичная резкость, требование предоставления реальной отчетности и наведения порядка в призыве резервистов (именно резервисты, а не закупка самолетов или бомб, являются самой большой статьей оборонных расходов).

И здесь следует честно сказать, что, поскольку "маленькой умной армии" оказалось недостаточно, проблема удержания оборонного бюджета в разумных рамках будет неразрывно связана с вопросом призыва на срочную службу хотя бы части ультраортодоксальной молодежи. Просто потому что содержание бригады срочной службы обходится государству на порядок дешевле содержания резервистской бригады.

Фантазии о реформах

В воскресенье-понедельник экономические СМИ были заняты обсуждением черновика Закона о государственном регулировании, разосланного министерством финансов практически в канун субботы. Вместе с тем, активное обсуждение включенных в него реформ было крайне непродолжительным, поскольку шансов на утверждение этого закона на текущий момент крайне невелики. В целом пока что их стоит рассматривать как фантазии на тему.

Одной из "фантазий", привлекших значительное внимание, стали меры по приведению налогообложения гражданской авиации в соответствие с принятым в странах Запада, включая введение налога на углеродный след для вылетающих рейсов и увеличение срока амортизации самолетов с нынешних 3,3 лет до 15-20 лет, что приблизит его к реальному экономическому сроку службы воздушных судов и сократит налоговые льготы, которыми десятилетиями пользовались израильские авиакомпании. Однако лейтмотивом обсуждения этих вполне оправданных мер была нулевая вероятность их принятия в предвыборный год, поскольку они приведут к росту цен на авиабилеты.

Торжественно представленную Смотричем налоговую льготу для новых репатриантов, которые репатриируются в 2026 году, можно было бы приветствовать, если бы не тот факт, что мы уже в середине ноября 2025 года, а при наилучшем развитии событий закон будет принят ближе к марту 2026 года. Поскольку люди как правило не принимают решение о репатриации с сегодня на завтра, а цель закона – стимулирование репатриации, а не поощрение уже решивших репатриироваться, большая часть смысла этой льготы будет потеряна, даже если она будет реализована.

Немного больше шансов на реализацию имеет план расширения третьей и четвертой ступеней подоходного налога, то есть повышение суммы дохода, каждый шекель сверх которой облагается налогом в 31% вместо 20% и налогом в 35% вместо 31%. Это существенное снижение налога для израильского среднего класса – 8-9 социо-экономических децилей с зарплатой более 16 тысяч шекелей в месяц. Именно с этим министр финансов Бецалель Смотрич хочет идти на выборы. Этот шаг продвигается в рамках мер по консолидации, идущих вместе с Законом о государственном регулировании, но являющихся отдельным законодательным актом.

Однако стоимость такого шага – 5 миллиардов шекелей в год, которые надо где-то изыскать. Основным источником предлагается сделать возрождение налога на землю в размере 1,5% стоимости незастроенной земли в год. Проблема в том, что налог на землю был отменен в 2000 году в связи с проблематичностью расчета стоимости и сложностью взыскания, и с тех пор эти проблемы никуда не делись. Более того, в комиссиях по проектированию и строительству, занимающихся продвижением застройки земель в арабских населенных пунктах, говорят, что возрождение этого налога сведет на нет всю проделанную работу, поскольку они до сих пор разбираются с долгами по налогу 25-летней давности, не позволяющими провести нормальную парцелляцию и регистрацию прав, необходимую для застройки этих земель.

Еще один источник – отмена освобождения от НДС на туристические услуги для иностранцев тоже, теоретически, является оправданным шагом, но требует согласия министра туризма Хаима Каца, который ранее уже заблокировал эту же инициативу.