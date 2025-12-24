Скандал в зале суда: адвокат премьер-министра повысил голос на судью

В Окружном суде в Тель-Авиве продолжается слушание свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

24 декабря в зале суда вспыхнул конфликт между адвокатом премьер-министра Амитом Хададом и главой судейской коллегии судьей Ривкой Фридман-Фельдман. Судья попросила представителя прокуратуры показать один из документов, фигурирующих в деле. "Какое это имеет отношение к обсуждению?" – спросил адвокат Хадад.

Этот вопрос возмутил судью. "Я прошу представить документ, а вы спрашиваете, какое это имеет отношение к обсуждению? Вы забываете, кто есть кто, и это уже не в первый раз", – сказала судья Фридман-Фельдман. В ответ адвокат Хадад повысил голос: "То, что здесь происходит, неприемлемо. Я на сегодня закончил. Всему есть предел".

Судьи прервали Хадада, предупредили, что он может быть оштрафован за такое поведение, и объявили перерыв.

Через полчаса заседание возобновилось после того, как адвокат Хадад принес судьям свои извинения.