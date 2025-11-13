x
|
Экономика

Младший преподавательский состав в колледжах получит 18% прибавки к зарплате за четыре года

Рынок труда
Высшее образование
время публикации: 13 ноября 2025 г., 21:40 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 21:40
Младший преподавательский состав в колледжах получит 18% прибавки к зарплате за четыре года
Wikipedia. Photo: Energidi

Ответственный за зарплаты госслужащих в министерстве финансов утвердил подписанный еще в феврале 2025 года коллективный трудовой договор с младшим преподавательским составом 18 государственных колледжей.

В рамках соглашения преподаватели получат 18% прибавки к зарплате на протяжении четырех лет до 2029 года.

Также соглашение предусматривает одноразовые бонусы за подписание договора и введение статуса "постоянный член преподавательского состава" для опытных преподавателей, который будет давать им право на получение компенсации в случае сокращения объема занятости из-за отмены курсов.

Экономика
