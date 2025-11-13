Канадский инвестфонд продвигает строительство завода по производству чипов в Ашкелоне

Канадская инвестиционная группа Awz, основанная Яроном Ашкенази, объявила о намерении построить в промышленной зоне Ашкелона новый завод по производству чипов (Fab).

Завод, который будет специализироваться на выпуске передовых микросхем для оборонной и гражданской промышленности, будет реализован при поддержке министерства экономики, министерства финансов, управления инноваций, управления разработки оборонных технологий и вооружений в министерстве обороны, муниципалитета Ашкелона и Земельного управления.

Объем инвестиций в строительство завода оценивается в 5 миллиардов шекелей. Его предполагается интегрировать в национальный центр "глубоких технологий" The RISE, который будет создаваться в Ашкелоне, и в котором планируется создание исследовательских лабораторий в областях фотоники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.