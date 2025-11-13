x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 21:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 21:40
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Канадский инвестфонд продвигает строительство завода по производству чипов в Ашкелоне

Инвестиции
Ашкелон
Полупроводники
время публикации: 13 ноября 2025 г., 21:13 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 21:34
Канадский инвестфонд продвигает строительство завода по производству чипов в Ашкелоне
AP Photo/Dima Gavrysh

Канадская инвестиционная группа Awz, основанная Яроном Ашкенази, объявила о намерении построить в промышленной зоне Ашкелона новый завод по производству чипов (Fab).

Завод, который будет специализироваться на выпуске передовых микросхем для оборонной и гражданской промышленности, будет реализован при поддержке министерства экономики, министерства финансов, управления инноваций, управления разработки оборонных технологий и вооружений в министерстве обороны, муниципалитета Ашкелона и Земельного управления.

Объем инвестиций в строительство завода оценивается в 5 миллиардов шекелей. Его предполагается интегрировать в национальный центр "глубоких технологий" The RISE, который будет создаваться в Ашкелоне, и в котором планируется создание исследовательских лабораторий в областях фотоники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook