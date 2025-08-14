Производитель трансмиссий для "Меркавы" уйдет в США, если Германия запретит поставки ЦАХАЛу

Руководитель германского оборонного концерна RENK Group Александр Загель воспользовался публикацией финансового отчета за второй квартал, чтобы раскритиковать намерение канцлера Германии Фридриха Мерца ввести эмбарго на поставки вооружений Израилю.

RENK Group AG, ведущий производитель коробок передач для военного и гражданского транспорта, среди прочего, является поставщиком трансмиссий для израильских танков "Меркава" и других боевых машин ЦАХАЛа.

По словам Загеля, "концерн глубоко привержен обеспечению безопасности Израиля и несет ответственность за помощь в сохранении им военного превосходства не только в Газе, но и на других границах".

Загель подчеркнул, что если эмбарго будет введено, концерн переведет производство в США: "Это займет время, 8-10 месяцев, но если у нас не останется выбора, мы сделаем это".

В первом полугодии 2025 года, согласно опубликованному RENK отчету, поступление заказов выросло на 46,8% до €921 миллиона, доходы увеличились на 21,5% до €620 миллионов, а скорректированная операционная прибыль (EBIT) - на 29,4% до €89 миллионов. Портфель заказов концерна достиг рекордных €5,9 миллиарда. Руководство подтвердило прогноз на 2025 год с ожидаемым доходом свыше €1,3 миллиарда и операционной прибылью в диапазоне €210-235 миллионов, при этом основным драйвером роста остается оборонный бизнес на фоне увеличения военных расходов в Европе.