08 августа 2025
08 августа 2025
Мир

В связи с планами захвата Газы Германия заморозила поставки оружия Израилю

время публикации: 08 августа 2025 г., 13:50 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 13:58
В связи с планами захвата Газы Германия заморозила поставки оружия Израилю
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Германия приостанавливает экспорт в Израиль оружия и любого военного оборудования, которое может быть использовано в секторе Газы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя принятый кабинетом план по расширению военной операции в секторе Газы с захватом Газы и крупных городов.

В своем заявлении канцлер Германии указал, что "принятый израильским кабинетом еще более жесткий курс военных действий в секторе Газы, с точки зрения федерального правительства, все меньше позволяет понять, как именно будут достигаться эти цели".

"Федеральное правительство остается глубоко обеспокоенным продолжающимися страданиями гражданского населения в секторе Газы", – сказано в этом документе. Канцлер Германии требует, чтобы "после правильных шагов последних дней" Израиль продолжил всесторонне улучшать гуманитарную ситуацию в Газе и "не предпринимал никаких шагов к аннексии на Западном берегу".

