Нетаниягу: Германия вознаграждает терроризм ХАМАСа, вводя эмбарго на поставки оружия в Израиль

время публикации: 08 августа 2025 г., 20:54 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 21:19
Нетаниягу: Германия вознаграждает терроризм, вводя эмбарго на поставки оружия в Израиль
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и выразил разочарование решением ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль.

"Вместо того чтобы поддерживать справедливую войну Израиля против ХАМАСа, который совершил самое чудовищное нападение на еврейский народ со времён Холокоста, Германия вознаграждает терроризм ХАМАСа, вводя эмбарго на поставки оружия в Израиль", – заявил Нетаниягу.

Премьер-министр отметил, что целью Израиля является не захват Газы, а её освобождение от ХАМАСа и создание там мирного правительства.

Германия приостанавливает экспорт в Израиль оружия и любого военного оборудования, которое может быть использовано в секторе Газы, заявил ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя принятый кабинетом план по расширению военной операции в секторе Газы с захватом Газы и крупных городов.

В своем заявлении канцлер Германии указал, что "принятый израильским кабинетом еще более жесткий курс военных действий в секторе Газы, с точки зрения федерального правительства, все меньше позволяет понять, как именно будут достигаться эти цели".

