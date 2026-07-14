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Экономика

"Исраэйр" выиграл тендер на полеты в Эйлат

Авиация
Эйлат
время публикации: 14 июля 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 10:46
"Исраэйр" выиграл тендер на полеты в Эйлат
Yossi Aloni/Flash90

Министерство транспорта и Управление гражданской авиации объявили авиакомпанию "Исраэйр" победителем тендера на обслуживание внутренних авиарейсов между Эйлатом и аэропортом Бен-Гурион.

В рамках тендера "Исраэйр" обязался выполнять не менее четырех рейсов в сутки в каждую сторону (авиакомпания заявила о пяти рейсах в сутки). Цена билетов для жителей Эйлата составит 99 шекелей в одну сторону, и для них будет резервироваться определенная квота мест.

Экономика
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