Израильтяне возвращаются к ипотекам с привязкой к ставке Prime

С начала года Банк Израиля трижды объявлял о снижении процентной ставки – в сумме на 0,75%. За последние два с половиной года ставка снизилась на 1,25%: с пикового уровня в 4,75% в январе 2024 года до нынешних 3,5%.

Эти снижения вернули привлекательность ипотечных кредитов с привязкой к ставке Prime (учетная ставка Банка Израиля +1,5%), спрос на которые вырос в июне этого года вдвое по сравнению с прошлогодним показателем.

Объем новых ипотечных кредитов с привязкой к ставке Prime вырос за июнь 2026 года более чем на полмиллиарда шекелей до 2 млрд шекелей – рекордного уровня с января 2023 года, а доля таких кредитов от общего портфеля – до 18%.

Напомним, что ипотека с привязкой к ставке Prime была на пике популярности в 2020-2022 годах, когда Банк Израиля снял ограничение на привязку к ней не более трети ипотеки, а сама ставка находилась на исторических минимумах. В 2023-2024 годах быстрое повышение учетной ставки привело к резкому росту размера ежемесячных платежей по таким ипотекам, что сильно ударило по домохозяйствам и вызвало критику в адрес центробанка.