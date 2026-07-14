Продлен запрет на полеты израильских авиакомпаний в ОАЭ

Общая служба безопасности (ШАБАК) уведомила израильские авиакомпании о продлении запрета на посадку в Объединенных Арабских Эмиратах на два месяца до конца октября 2026 года.

Решение принято на фоне напряженности в сфере безопасности на Ближнем Востоке и опасений возможной эскалации в отношениях с Ираном. В связи с этим шагом множество израильтян в ближайшие часы должны получить уведомления об отмене своих авиабилетов.

Следует подчеркнуть, что ограничение безопасности, установленное ШАБАКом, действует исключительно в отношении израильских компаний и не распространяется на иностранные авиакомпании.

Так, компания FlyDubai продолжит выполнять 10 ежедневных рейсов на линии Тель-Авив–Дубай в обычном режиме. Компания Etihad также продолжит летать в Абу-Даби без изменений, поскольку данное указание на нее не распространяется.