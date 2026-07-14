116 судов за девять суток: "Мадьяр" отчитался об успехах, рассказав, почему не трогают Крымский мост

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, что за девять дней операции, получившей название "МоЛоЧКа", его подчиненные нанесли в Азовском море удары по 116 судам. 11 из них поражены минувшей ночью.

"Паралич флота малой осадки России как весомой составляющей теневого флота делает невозможным вывоз на экспорт "черного золота" с баз противника по Волго-Донскому каналу и Азовскому морю к большим танкерам", – отметил военачальник.

"Сжигание танкеров и буксиров ограничивает доставку дефицитного бензина в Крым через узкое горло мелководья Азовского моря. У оккупантов остается основной и очень опасный способ доставки по дорогам или железной дороге. Но эти пути тоже находятся под огневым контролем СБС", – добавил он.

Издание Цензор.Нет цитирует еще одно заявление "Мадьяра" – о Крымском мосту. По его словам, цель операций ВСУ – создать на оккупированном полуострове неприемлемые для жизни условия, прекратив поставки, но оставив открытой возможность покинуть Крым.

Мы не трогаем Крымский мост, если вы не заметили. Пусть съ…вают через него. Все эти миллионы пусть через тот мостик пиз..ют, без остановки в свою Россию и куда-нибудь уезжают очень далеко за Урал, чтобы жить спокойно", – сказал Бровди.