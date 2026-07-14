Министр обороны Исраэль Кац просит досрочно снять судимость с Эльора Азарии

Министр обороны Исраэль Кац направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу официальную просьбу о помиловании Эльора Азарии, военнослужащего ЦАХАЛа, осужденного за убийство обезвреженного террориста. Кац просит досрочно снять судимость с Эльора Азарии.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, в своем письме Кац отметил, что с момента инцидента прошло более десяти лет, Азария полностью отбыл назначенное ему наказание еще в 2018 году, а установленный законом срок давности по его делу уже истек. По словам министра, речь идет исключительно о сокращении срока до удаления записи о судимости.

Министр обороны подчеркнул, что следует учитывать службу Азарии в качестве бойца и отличившегося военного санинструктора бригады "Кфир", обстоятельства происшествия, произошедшего во время сложной боевой операции, а также высокую личную, семейную и общественную цену, которую он заплатил за прошедшие годы, и его усилия по возвращению к нормальной жизни, созданию семьи и интеграции на рынке труда.

Кац также написал, что за прошедшие годы Государство Израиль пережило террористическое нападение 7 октября и его тяжелые последствия, что "наглядно продемонстрировало жестокую природу идеологии палестинского терроризма, с которой сталкивается Государство Израиль, и то, как действуют наши враги, стремясь без каких-либо моральных ограничений убивать мирных жителей и военнослужащих".

Поэтому, указывает министр, новая реальность "придает более широкий контекст обстоятельствам, в которых на протяжении многих лет действовали военнослужащие ЦАХАЛа, противостоя жестокому и безжалостному врагу".

Кац также напоминает, что в последние годы из израильских тюрем были освобождены сотни террористов в рамках сделки по возвращению заложников. "В этих обстоятельствах, когда Эльор уже полностью отбыл назначенное ему наказание, трудно оправдать дальнейшее ограничение его возможности полноценно интегрироваться в общество, работать и зарабатывать на жизнь", – отмечает министр обороны.

В заключение министр обороны подчеркнул, что удовлетворение этой просьбы не означает пересмотра произошедшего, а отражает принцип реабилитации и признание того, что спустя многие годы Азарии следует предоставить возможность начать новую жизнь и вновь стать полноправным членом общества.