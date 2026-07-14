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Экономика

Hainan Airlines возобновляет полеты в Израиль

Китай
Авиация
время публикации: 14 июля 2026 г., 10:13 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 10:13
Hainan Airlines возобновляет полеты в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

Китайская авиакомпания Hainan Airlines объявила о возвращении на израильские маршруты. Прямые полеты в Пекин будут возобновлены с 3 августа, а в Шэньчжэнь – с 4 августа.

Компания будет выполнять по 3 рейса в неделю в каждом направлении. Обслуживать маршруты будут самолеты Boeing 787 Dreamliner.

Hainan Airlines, которая на протяжении многих лет считалась ключевым перевозчиком для бизнесменов и туристов, летающих между Израилем и Китаем.

Возвращение маршрута в Шэньчжэнь, известный как китайская "Кремниевая долина", – значимая новость для израильских технологического, электронного и производственного секторов.

Экономика
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