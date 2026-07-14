x
14 июля 2026
|
последняя новость: 12:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июля 2026
|
14 июля 2026
|
последняя новость: 12:21
14 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Годовалая девочка, захлебнувшаяся в домашнем бассейне две недели назад, умерла в больнице

Дети
Погибшие
Несчастные случаи
время публикации: 14 июля 2026 г., 11:17 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 11:17
Годовалая девочка, захлебнувшаяся в домашнем бассейне две недели назад, умерла в больнице
Flash90. Фото М.Шай

В медицинском центре "А-Эмек" во вторник утром скончалась годовалая девочка, которая около двух недель назад захлебнулась при купании в домашнем бассейне в Бейт-Шеане. В критическом состоянии малышка была доставлена в больницу, и все эти дни она находилась в коме.

Усилия врачей оказались безуспешными, и утром девочка скончалась.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2026

В Бейт-Шеане годовалая девочка захлебнулась при купании в бассейне