Годовалая девочка, захлебнувшаяся в домашнем бассейне две недели назад, умерла в больнице

В медицинском центре "А-Эмек" во вторник утром скончалась годовалая девочка, которая около двух недель назад захлебнулась при купании в домашнем бассейне в Бейт-Шеане. В критическом состоянии малышка была доставлена в больницу, и все эти дни она находилась в коме.

Усилия врачей оказались безуспешными, и утром девочка скончалась.