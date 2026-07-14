Тель-Авивские подрядчики хотят сдавать непроданные квартиры в долгосрочную аренду

Согласно опросу, проведенному Организацией подрядчиков и строителей Тель-Авивского и Центрального округов, свыше 90% застройщиков в центре страны признают, что намеренно откладывают новые проекты из-за высокого уровня непроданных квартир на рынке.

Опрос охватил более 400 подрядчиков и застройщиков со всей страны и проводился в течение последних двух месяцев.

64% опрошенных заявили, что решили отложить дополнительные проекты именно из-за большого объема непроданного жилья. Наращивание предложения в нынешних условиях продолжит давить на цены вниз, поэтому многие предпочитают придерживать проекты, а не выводить на рынок новые квартиры.

46% подрядчиков подтвердили, что стали участвовать в меньшем числе тендеров

43% подрядчиков заявили о готовности присоединятся к схеме долгосрочной аренды (на 5-10 лет) при условии получения налоговых льгот.