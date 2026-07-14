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Экономика

После отмены прекращения огня в Ормузском проливе цены на нефть выросли на 14%

Война с Ираном
Нефть и газ
время публикации: 14 июля 2026 г., 07:38 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 07:38
После отмены прекращения огня в Ормузском проливе цены на нефть выросли на 14%
AP Photo/Rafiq Maqbool

За несколько дней, прошедших с объявления президента США Дональда Трампа об отмене прекращения огня, цены на нефть на мировых рынках вернулись к уровню до подписания меморандума о прекращении огня между США и Ираном.

Баррель нефти Brent подорожал на 14,3% и торгуется в районе 84,8 доллара, а баррель нефти WTI – на 13,3% и торгуется в районе 79,8 доллара.

Фактически рынок на данный момент оценивает ситуацию по сценарию вялотекущего конфликта без ударов по энергетическим объектам Ирана и ответных ударов по энергетическим объектам арабских стран.

Экономика
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