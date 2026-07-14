После отмены прекращения огня в Ормузском проливе цены на нефть выросли на 14%

За несколько дней, прошедших с объявления президента США Дональда Трампа об отмене прекращения огня, цены на нефть на мировых рынках вернулись к уровню до подписания меморандума о прекращении огня между США и Ираном.

Баррель нефти Brent подорожал на 14,3% и торгуется в районе 84,8 доллара, а баррель нефти WTI – на 13,3% и торгуется в районе 79,8 доллара.

Фактически рынок на данный момент оценивает ситуацию по сценарию вялотекущего конфликта без ударов по энергетическим объектам Ирана и ответных ударов по энергетическим объектам арабских стран.