После отмены прекращения огня в Ормузском проливе цены на нефть выросли на 14%
время публикации: 14 июля 2026 г., 07:38 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 07:38
За несколько дней, прошедших с объявления президента США Дональда Трампа об отмене прекращения огня, цены на нефть на мировых рынках вернулись к уровню до подписания меморандума о прекращении огня между США и Ираном.
Баррель нефти Brent подорожал на 14,3% и торгуется в районе 84,8 доллара, а баррель нефти WTI – на 13,3% и торгуется в районе 79,8 доллара.
Фактически рынок на данный момент оценивает ситуацию по сценарию вялотекущего конфликта без ударов по энергетическим объектам Ирана и ответных ударов по энергетическим объектам арабских стран.