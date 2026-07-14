Продолжение атак на сеть Japanika: обстрелян ресторан в Герцлии

Утром 14 июля в Герцлии работники ресторана Japanica обнаружили, что их заведение ночью обстреляли. Дырки от пуль были обнаружены на витрине. Пострадавших нет.

Полиция расследует серию нападений на заведения сети Japanika, принадлежащей бизнесмену и владельцу футбольного клуба "Бейтар" Бараку Абрамову.

Ранее сообщалось о пожаре в ресторане сети Japanika на улице Гиборей Исраэль в Нетании после взрыва. Пострадавших нет, зданию причинен материальный ущерб. По предварительным данным, в заведение бросили похищенный армейский боеприпас.

В ночь на 13 июля осколочную гранату бросили в витрину ресторана Japanika в Кирьят-Оно. Еще один филиал в Рамат-Гане был поврежден взрывом самодельного устройства. Кроме того, неизвестные попытались поджечь ресторан Japanika в Гиватаиме, пожара не было, потому что огонь быстро погас сам.

Отметим, что и в прошлые годы рестораны сети Japanika подвергались нападениям.

В полиции отмечают, что речь идет о криминальной войне между преступными кланами Мусли и Джаруши. Все объекты нападения так или иначе связаны с семьей Мусли.