Ликвидирован командир морского подразделения ХАМАСа в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в понедельник 13 июля ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю в городе Газа, ликвидировав Усаму Наима Хамди Шамлаха, который был командиром отряда морского подразделения террористической организации ХАМАС.

На протяжении всей войны, а также в последнее время, он занимался восстановлением и укреплением боевого потенциала морского подразделения ХАМАСа и участвовал в подготовке террористической деятельности на морском направлении.

В результате еще одного удара на севере сектора Газы были ликвидированы трое вооруженных террористов ХАМАСа. Террористы представляли непосредственную угрозу для действующих в этом районе подразделений и были ликвидированы в результате точечных авиаударов.