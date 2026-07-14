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Израиль

Ликвидирован командир морского подразделения ХАМАСа в Газе

Газа
Ликвидация
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 июля 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 09:25
Ликвидирован командир морского подразделения ХАМАСа в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в понедельник 13 июля ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю в городе Газа, ликвидировав Усаму Наима Хамди Шамлаха, который был командиром отряда морского подразделения террористической организации ХАМАС.

На протяжении всей войны, а также в последнее время, он занимался восстановлением и укреплением боевого потенциала морского подразделения ХАМАСа и участвовал в подготовке террористической деятельности на морском направлении.

В результате еще одного удара на севере сектора Газы были ликвидированы трое вооруженных террористов ХАМАСа. Террористы представляли непосредственную угрозу для действующих в этом районе подразделений и были ликвидированы в результате точечных авиаударов.

Израиль
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