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Пресса

Трамп в интервью Newsmax заявил об уничтожении 84% иранских мощностей по производству вооружений

Дональд Трамп
Интервью
Война с Ираном
время публикации: 14 июля 2026 г., 07:04 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 07:19
Трамп в интервью Newsmax заявил об уничтожении 84% иранских мощностей по производству вооружений
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что американские удары привели к уничтожению около 84% производственных мощностей Ирана, связанных с выпуском вооружений.

"Они по большей части утратили способность производить оружие. Речь идет примерно о 84%", – заявил Трамп.

Независимого подтверждения этой оценки пока нет. Белый дом или Пентагон не публиковали такой информации и не разъясняли методику, позволяющую дать подобную оценку.

Трамп также сообщил, что нынешние удары сосредоточены на иранских военных возможностях, связанных с Ормузским проливом. Речь идет, в частности, о береговых ракетных комплексах, беспилотниках, радарах, быстроходных катерах и других средствах, способных угрожать торговому судоходству.

При этом американский президент не исключил возможности переговоров с Тегераном. По его словам, США продолжают наносить удары, но дипломатическое урегулирование по-прежнему возможно.

Пресса
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