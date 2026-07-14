Трамп в интервью Newsmax заявил об уничтожении 84% иранских мощностей по производству вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что американские удары привели к уничтожению около 84% производственных мощностей Ирана, связанных с выпуском вооружений.

"Они по большей части утратили способность производить оружие. Речь идет примерно о 84%", – заявил Трамп.

Независимого подтверждения этой оценки пока нет. Белый дом или Пентагон не публиковали такой информации и не разъясняли методику, позволяющую дать подобную оценку.

Трамп также сообщил, что нынешние удары сосредоточены на иранских военных возможностях, связанных с Ормузским проливом. Речь идет, в частности, о береговых ракетных комплексах, беспилотниках, радарах, быстроходных катерах и других средствах, способных угрожать торговому судоходству.

При этом американский президент не исключил возможности переговоров с Тегераном. По его словам, США продолжают наносить удары, но дипломатическое урегулирование по-прежнему возможно.