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Мир

Евросоюз будет продвигать ограничение доступа детей к соцсетям

Дети
Европейский Союз
Соцсети
время публикации: 14 июля 2026 г., 08:04 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 08:04
Евросоюз будет продвигать ограничение доступа детей к соцсетям
AP Photo/Jenny Kane

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что осенью 2026 года будут представлены правила ограничения доступа несовершеннолетних к социальным сетям.

По словам фон дер Ляйен, ограничения планируется сделать поэтапными, с разграничением по возрастным группам: "Вопрос не в том, могут ли дети иметь доступ к социальным сетям, а в том, могут ли и когда социальные сети иметь доступ к детям. Социальные сети – это не игрушка".

Заявление было сделано после представления главе Еврокомиссии доклада детского психиатра проф. Йорга Фегерта и эпидемиолога д-ра Марии Мельхиор, который рекомендует не допускать детей младше 13 лет к социальным сетям иначе как под присмотром родителей, а доступ несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет ограничить только теми платформами, которые включают функции безопасности, такие как ограничения на бесконечную прокрутку. Для детей младше 3 лет доклад рекомендует полностью отказаться от экранов.

Следует отметить, что отдельные страны ЕС продвигают ограничения на доступ детей к соцсетям самостоятельно. В частности, правительство Греции продвигает запрет на доступ детей до 15 лет с 2027 года. Ограничения продвигают Франция и Дания. За пределами ЕС Австралия ввела запрет с начала 2026 года. Ограничительные меры продвигаются в Индии, Турции, Великобритании, ОАЭ.

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