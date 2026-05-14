НБА. "Детройт" упустил победу. "Кливленд" вышел вперед

В пятом матче четвертьфинальной серии (полуфинал Востока) "Кливленд" в гостях в овертайме победил "Детройт" 117:113.

Счет в серии 3:2 в пользу "Кавальерз".

Счет основного времени 103:103.

Лидер "Кливленда" Джеймс Харден набрал 30 очков (это его рекорд результативности в матчах плэй-офф).

В первой пполовине матча "Детройт" вел "+15".

За 2 минуты до конца четвертой четверти счет был 103:94 в пользу "Пистонз".