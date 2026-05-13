последняя новость: 23:57
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

8000 сотрудников банка "Апоалим" объявили однодневную забастовку

время публикации: 13 мая 2026 г., 23:36 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 23:36
Miriam Alster/ FLASH90

В четверг, 14 мая, 8000 сотрудников банка "Апоалим" проведут однодневную забастовку против сокращений, проводимых руководством банка без согласований с рабочим комитетом.

В рамках забастовочных санкций не будут работать все 180 отделений банка по всей стране, сотрудники не будут отвечать на телефонные звонки и оказывать консультационные услуги.

Причиной забастовки стала программа сокращений, в рамках которой планируется ликвидировать 770 ставок за счет незаполненных вакансий и объединения должностей, а также принудительного перемещения сотен работников, что, по словам рабочего комитета, может привести к снижению зарплат, ухудшению условий труда и снижению качества обслуживания клиентов.

