8000 сотрудников банка "Апоалим" объявили однодневную забастовку

В четверг, 14 мая, 8000 сотрудников банка "Апоалим" проведут однодневную забастовку против сокращений, проводимых руководством банка без согласований с рабочим комитетом.

В рамках забастовочных санкций не будут работать все 180 отделений банка по всей стране, сотрудники не будут отвечать на телефонные звонки и оказывать консультационные услуги.

Причиной забастовки стала программа сокращений, в рамках которой планируется ликвидировать 770 ставок за счет незаполненных вакансий и объединения должностей, а также принудительного перемещения сотен работников, что, по словам рабочего комитета, может привести к снижению зарплат, ухудшению условий труда и снижению качества обслуживания клиентов.