07 мая 2026
Экономика

Порт Ашдода отказывается принимать суда из России и Украины

время публикации: 07 мая 2026 г., 08:28 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 08:34
Yonatan Sindel/Flash90

Председатель совета директоров Ашдодского порта Шауль Шнайдер обратился к и.о. главы Штаба национальной безопасности Гилю Рейху, уведомив его о решении прекратить прием судов, несущих российские признаки или прибывающих с Украины.

По словам Шнайдера, решение будет действовать до тех пор, как Штаб национальной безопасности не выработает официальную политику по данному вопросу.

В письме, цитируемом изданием "Глобс", Шнайдер указывает, что порт будет отказываться принимать суда, идущие под российским флагом, имеющие российское название (даже если судно зарегистрировано в другой стране), заходившие в порты России или Украины по пути в Израиль, или имеющие на борту груз российского или украинского происхождения.

По словам Шнайдера, допуск таких судов может подвергнуть порт и его руководство уголовному преследованию и санкциям со стороны ЕС и Украины.

Данный шаг стал следствием скандала с российским судном "Авинск", выгрузившим в порту Хайфы 44 тысячи тонн зерна, по утверждению Украины выращенного на оккупированных Россией украинских территориях.

