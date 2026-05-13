13 мая 2026
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Судно с зерном, которое, как утверждает Киев, украдено у Украины, ожидает разгрузки в Турции

время публикации: 13 мая 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 12:24
Судно Panormitis, на борту которого находятся 25 тысяч тонн пшеницы и ячменя (ориентировочная рыночная стоимость – 7 миллионов долларов), в настоящее время ожидается прохода и разгрузки в турецком порту Искендерун.

Ранее компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в Израиль, отказалась от этого груза зерна, доставка которого в порт Хайфы вызвала дипломатический скандал с Украиной. В Киеве заявляли, что зерно было фактически украдено у Украины российской стороной, так как собрано на оккупированных территориях.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман выразил уверенность, что глава МИД Украины Андрей Сибига, который пять лет проработал послом в Турции, "знает наилучшие методы влияния на турецкое руководство для предотвращения разгрузки украденного у Украины зерна в турецком порту". "То, что "некошерно" для Израиля, точно так же неприемлемо для Турции", – отметил он.

